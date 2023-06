Toitumisnõustaja annab teada, millal ei tohiks toorest küüslauku süüa

I maailmasõjas kasutati küüslaugumahla sõdurite haavade puhastamiseks ja raviks ning düsenteeria ohjeldamiseks, kirjutab toitumisnõustaja Katri Merisalu Rimi toidublogis.

Küüslauk (Allium sativum) on mitmeaastane taim, mis kuulub lauguliste perekonda koos hariliku sibula, muru-, karu- ja porrulauguga.

Küüslauk on ravimtaimena olnud au sees mitmetes vanades tsivilisatsioonides: Egiptuses, Babüloonias ehk tänapäeva Iraagis, Kreekas, Roomas, Hiinas ning Indias. Esimesed teadaolevad tõendid küüslaugu tarbimisest ulatuvad 5000 aasta taha. Nimelt on vanad sanskriti kirjed andnud alust arvata, et Egiptuse vaaraod andsid püramiide ehitavatele orjadele iga päev küüslauku, et töölised oleksid terved ja tugevad.

Küüslauk sisaldab hulganisti kasulikke toitaineid

Küüslauk on väga rikas erinevate toitainete poolest, olles ise madala kalorsusega. Ühes küüslaugu küünes, mis kaalub umbes 3 grammi, võib leida järgmisi toitaineid: B6-vitamiini, mangaani, C-vitamiini, fosforit, kaltsiumit, kaaliumit, rauda, vaske, seleeni. Taimed omastavad mineraalaineid mullast, seega sõltub taimes olev mineraalainete kogus kasvupinnasest ja väetamisest.

Küüslauk aitab toota «õnnehormooni»

Küüslauk sisaldab märkimisväärses koguses B6-vitamiini ehk püridoksiini. Seda vitamiini vajab inimese organism, et tagada normaalne närvisüsteemi funktsioneerimine, B12-vitamiini ja magneesiumi efektiivne imendumine ning soolhappe tootmine. Veel on B6-vitamiin vajalik, et valkude, süsivesikute ja rasvade ainevahetus töötaks hästi. B6-vitamiin aitab reguleerida inimese unekvaliteeti, söögiisu ja selliste virgatsainete tootmist nagu serotoniin ehk «õnnehormoon» ja dopamiin.

Küüslauk on kasulik südame tervisele

Teaduslikud uuringud on korduvalt tõestanud küüslaugu positiivset mõju südame-veresoonkonna tervisele. Selle kasuliku mõju taga arvatakse olevat alliin ning mitmed teised toitained, mida küüslauk sisaldab. Alliin ise on lõhnatu, kuid küüslaugu tükeldamisel, purustamisel või närimisel laguneb see ensüümide toimel allitsiiniks. Arvatakse, et regulaarne küüslaugu söömine parandab kolesterooli taset ja aitab ennetada südameinfarkti riski.

Toorest küüslauk ei soovitata: