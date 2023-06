Tartu ülikooli kliinikumis sündis ööpäevaga rekordarv lapsi

Sünnitusosakonna juhi dr Fred Kirsi sõnul said naistekliiniku töötajad öelda tere tulemast seitsmele tüdrukule ja 11-le poisile.

«Seni on naistekliinikus sündinud ühe ööpäevaga 16 last. Nii emad kui beebid on kõik kosumas ning erakordne valve jääb kindlasti meelde ka meie töötajatele. Soovime õnne ja ilusat kooskasvamist kõikidele värsketele vanematele!» lausus dr Kirss.