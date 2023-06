Veritsevad igemed võivad märku anda selle vitamiini puudusest

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on keha pidevalt uuenemas. «Meie organismi rakud vananevad ja samal ajal toodetakse pidevalt uusi juurde. Ehitusmaterjali ehk erinevaid mikro- ja makrotoitaineid, vitamiine ning mikroelemente, mida vajame keha toimimiseks, saame toidust. Lisaks on meie keha piisavalt nutikas, et vajadusel puuduvaid aineid ise toota,» selgitab Oolberg. Ta rõhutab, et kui süüa igapäevaselt mitmekesist ja tervislikku toitu, ei teki organismil vajalike ainete saamisega probleeme.

Lisaks immuunsüsteemi nõrgenemisele võib C-vitamiini puudus avalduda ka igemete veritsemisena.

Paraku inimeste harjumused ja elustiil on erinevad ning siiski võib juhtuda, et toit on ühekülgne ning võib esineda mõne toitaine, vitamiini või mikroelemendi puudus. «Eridieedid nagu veganlus võivad samuti põhjustada mõne vitamiini puuduse. Näiteks on veganitel rohkem levinud B12-vitamiini puudus, mis võib omakorda mõjutada raua ainevahetust ja viia madala hemoglobiinitasemeni. Samuti võib juhtuda, et ainult ühe B-grupi vitamiini tarbimine võib viia teise B-grupi vitamiini taseme languseni,» toob apteeker näite. Ta rõhutab, et omakorda aitab B-grupi vitamiinide puudusele kaasa töödeldud toidu üha suurenev osakaal. «Toidulauda aitab mitmekesistada sinna hapendatud või kääritatud toidu lisamine,» soovitab Oolberg.

C-vitamiini on oluline saada toidust igapäevaselt