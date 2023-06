Kui tihti peab juukseid tegelikult pesema?

Kui soovite, et juuksed oleksid kohevad ja värsked, tuleb juustepesu rutiin üle vaadata. Eksperdid on küll selles eriarvamusel, kuid üldreegel on see, et juukseid tuleks pesta kahe kuni kolme päeva tagant. See võib aga kiiresti muutuda, sõltuvalt juuksetüübist ja elustiilist.