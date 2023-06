Teadlased avastasid uue vähki põhjustava teguri

Ringikujulised RNA-d on rakkudes leiduvad geneetilised fragmendid.

«Kuigi keskkondlikke ja geneetilisi tegureid on pikka aega peetud vähktõve peamisteks soodustajateks, avab see revolutsiooniline leid, mida me nimetame ER3D-ks (endogeense RNA suunatud DNA kahjustus), meditsiinis ja molekulaarbioloogias täiesti uue valdkonna,» ütleb Flindersi ülikooli professor Simon Conn Medical Xpressis.

«See on esimene näide geneetilisest molekulist, mis esineb meist paljudel ja millel on võime muuta meie enda DNA-d ja juhtida vähi arengut.»

«See annab võimaluse kasutada neid molekule uute terapeutiliste sihtmärkidena ja haiguste markeritena väga varajases staadiumis, kui vähktõve ravimise tõenäosus on palju suurem.»

Uuringus võrreldi vastsündinute vereanalüüse – osal oli tekkinud imikuna äge leukeemia ja teistel ei esinenud verehaigusi. Analüüs näitas, et enne leukeemiasümptomite ilmnemist oli palju kõrgem ühe ringikujulise RNA tase.

Leiud viitavad sellele, et teatud isikute rakkudes on rohkelt ringikujulisi RNA molekule, mis on peamine tegur, miks neil arenevad spetsiifilised vähki põhjustavad geenid.

«Tsirkulaarsed RNA-d võivad seostuda DNA-ga paljudes erinevates kohtades erinevates rakkudes. Seondudes DNA-ga kindlates kohtades, põhjustavad need ringikujulised RNA-d mitmeid muutusi, mis kulmineeruvad DNA purunemisega, mida rakk peab parandama, et ellu jääda,» ütleb professor Conn.

«See parandus ei ole alati täiuslik ja võib põhjustada väikseid mutatsioone, nagu näiteks valesti kirjutatud sõna raamatus, või veel hullem, väga suuri ja laastavaid mutatsioone.»

«Kuna ümmargused RNA-d on võimelised muutma ka purustatud DNA füüsilist asukohta raku tuumas, võivad kaks erinevat DNA piirkonda parandusprotsessi käigus kokku jääda – see on nagu kahe erineva raamatu tükkideks rebimine ja nende kokkukleepimine.»

Uuringut juhtinud dr Vanessa Conn ütleb, et mitu ringikujulist RNA-d näivad toimivat tandemine, põhjustades DNA katkemist mitmes kohas.

«See protsess, mida nimetatakse kromosomaalseks translokatsiooniks, on raku jaoks suur probleem, kuna selle tulemuseks on geenide liitmine, mis võib tegelikult muuta raku normaalsest rakust vähirakuks,» ütleb ta.