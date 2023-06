Vaata järgi, mida sportlikku ja põnevat saavad noored suvevaheajal Tallinnas teha

Abilinnapea Andrei Kante sõnas, et Tallinn on loonud suvevaheaega veetvatele lastele ja noortele mitmekülgseid võimalusi aja arendavaks, lõbusaks ja nutiseadmevabaks kasutamiseks. «Linnal on tänavu üle saja partneri, kelle põnevat laagri- ja sündmusprogrammi me peredele vahendame. Valikuvõimalust on palju: alates spordist lõpetades keskkonna-, kunsti-, kultuuri- ja loometegevustega. Loodetavasti leiab iga huviline omale sobiva, et veeta suvist aega kasulikult ning õppida selle jooksul selgeks mõni uus oskus või arendada olemasolevaid,» lisas Kante.