Reoveeuuring tuvastas, mis on ülekaalukalt levinuim narkootikum Eestis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul näitavad aasta kahe esimese kvartali tulemused, et Tartus ja Tallinnas on püsiv kokaiini tarvitajaskond. «Rakvere ja Pärnu 2023. a kahe kvartali erinevad tulemused viitavad aga suure tõenäosusega jaanuaris aset leidnud meelelahutusüritusele piirkonnas,» rääkis ta.

TAI teaduri sõnul on uute psühhoaktiivsete ainete leidudest muret tekitav protonitaseeni leid. «Teame juba ammu, et see üliohtlik aine on narkoturul, kuid aine leid reovees viitab selle aine laiemale levimusele. Lihtsalt väikesearvulist tarvitajaskonda reovee uurimise metoodika tuvastada ei suuda. Reoveeuuringu metoodika aitab märgata just uusi levinumaid trende piirkonnas. Kindlasti tuleb aina enam tähelepanu pöörata ka mitragüniini leiule mitme linna reovees – seda ainet leiti ka 2023. aasta esimese kvartali reoveeuuringus ja tegu võib olla Eestis kasvava trendiga,» ütles Katri Abel-Ollo. Mitragüniin on taimne uimasti, mis väikeste annuste korral tekitab kerget stimuleerivat toimet, samas suuremad annused põhjustavad opioididele iseloomulikke mõjusid.