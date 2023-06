Südamehaiguste eest võib kaitsta üllatav mõjur

Kusihape on puriinide lagunemise produkt inimkehas. Viimane on molekulide klass, mis sisaldab eluks vajalikke aineid, nagu adeniin ja guaniin (kaks DNA põhilist ehitusplokki), ja samuti näiteks kofeiini ja teobromiini, mida leidub näiteks teelehtedes. Suurema osa kusihappest puhastavad neerud, kuid umbes 30 protsenti sellest valgub soolestikku. Kui kusihapet on kehas liiga palju, tekib valulik seisund, mida nimetatakse podagraks.

«Kui teie veri on kusihappega küllastunud, hakkab see moodustama kristalle, mis kogunevad liigestesse ja põhjustavad podagra,» ütleb UW-Madisoni bakterioloogiaprofessor ja hiljuti ajakirjas Cell avaldatud uue uuringu autor Federico Rey. «Kuid enne kui kristallide moodustumiseks on piisavalt kusihapet, isegi kui teil on normaalsest veidi rohkem kusihapet, soodustab see teie kehas põletikku, mis on korrelatsioonis ateroskleroosiga - naastude kogunemisega arteritesse.»