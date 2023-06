Alkoholi tarbimine viib hauda pea 3 miljonit inimest aastas

«Alkoholi tarbimine on seotud palju rohkemate haigustega kui seni teada oli ning meie uuringu tulemused näitavad, et need seosed on tõenäoliselt põhjuslikud,» selgitab uuringu kaasautor ja Oxfordi Rahvastiku Tervise osakonna teadlane Pek Kei Im.

Uuringus osalenud mehed viibisid haiglaravil üle 1.1 miljoni korra. Regulaarselt alkoholi tarbinud meestel oli oluliselt suurem risk haigestuda ükskõik millisesse haigusesse ja nad olid haiglas sagedamini kui mehed, kes tarbisid alkoholi harvemini.

Geneetiliste testide käigus leiti, et kui igapäevaselt tarbida 4 alkohoolset jooki, on risk haigestuda juba teadaolevalt alkoholiga seotud haigustesse 14 protsenti suurem ja hiljuti alkoholiga seostatud haigustesse 6 protsenti suurem. Lisaks leiti, et tihti alkoholi tarbivatel meestel on risk haigestuda maksatsirroosi või podagrasse kaks korda suurem kui alkoholi harvemini tarbivatel meestel.

Geneetiliste testide käigus leiti ka, et suurem alkoholi tarbimine oli märkimisväärselt seotud suurema insuldi riskiga, kuid ei näidanud suurenenud riski südame isheemiatõvesse haigestuda. Samas aga leiti, et mõõdukas alkoholi tarbimine (st üks-kaks jooki päevas) ei aita südame isheemiatõvesse mitte haigestuda.