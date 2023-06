Teadlased avastasid üllatava põhjuse, miks pärast kaalulangust kilod tagasi tulevad

Leiud viitavad samuti sellele, et kõnealune aju toiduga seotud kohastumus püsib ka pärast kaalulangust, vahendab Medical Xpress.

«Ülekaalulistel osalejatel oli aju aktiivsus vähenenud ka siis, kui nende magu täitus toitainete infusiooniga. Need leiud viitavad üldiselt sellele, et toitainete tajumine maos ja soolestikus ning/või toitainete signaalide tajumine on ülekaalulisuse korral vähenenud ning sellel võivad olla sügavad tagajärjed toidutarbimisele.»

Toitainete tarbimine sõltub keerukate ainevahetuslike ja neuronite vaheliste signaalide lõimimisest ajus ja mitmetes organites. See võrgustik käivitab nälja- ja küllastustundega seotud aistingud, reguleerib toidutarbimist ning toidu otsimise motivatsiooni. Kuigi neid protsesse mõistetakse loomadel järjest paremini, sealhulgas ainevahetushaiguste kontekstis, on inimeste kohta palju vähem teada. See on osaliselt tingitud sellest, et kliiniliste eksperimentaalsete seadmete väljatöötamine, mis võiks neid mehhanisme selgitada, on keeruline.

Selle teadmiste lünga täitmiseks kavandas Serlie, kes on ka Yale'i professor, koos kolleegidega uuringu, mis hõlmas spetsiifiliste toitainete infusiooni viimist 30 normaalkaaluga ja 30 ülekaalus uuritava maokeskkonda. Samal ajal mõõdeti nende ajuaktiivsust magnetresonantstomograafia (MRT) abil ja dopamiini eraldumist SPECT-uuringuga.

Kui normaalkaaluga osalejatel esinesid pärast toitainete infusiooni spetsiifilised ajutegevuse ja dopamiini vabanemise mustrid, olid need rasvunud osalejatel tagasihoidlikud.

Kehakaalu langus 10 protsendi võrra pärast 12-nädalast dieeti ei olnud piisav ajureaktsioonide taastamiseks, mis viitab pikaajalisele aju kohanemisele rasvumisega, isegi pärast kehakaalu langust.