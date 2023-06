Avastati uus kõrge vererõhu põhjus ja võimalus sellest vabaneda

Hüpertensioon ehk kõrgvererõhktõbi on tavaline haigus, mis ravimata jäädes suurendab oluliselt südameinfarkti, insuldi ja teiste südame-veresoonkonna probleemide riski. Haigus on kontrollitav ning sageli on vajalik võtta ravimeid terve elu.

Üheks tavaliseks kõrgvererõhktõve põhjuseks on aldosterooni liigtootmine. Kui neerupealistes tekivad väikesed healoomulised kasvajad, võivad need mõjutada kehas soolasisaldust reguleeriva hormooni aldosteroon tootmist. Seisundi diagnoosimine on aga keeruline, kuna hormooni taseme muutused ei ilmne, kui patsiendil ei tehta mitmeid vereteste päeva jooksul.

Uues uuringus tuvastasid teadlased neerupealiste sõlmedes geenivariandi, mis seda probleemi põhjustab. Geenis nimega CADM1 toimunud mutatsioon mõjutab sama nimega valku, mis takistab rakkudevahelisi signaale, mis annavad muidu käskluse aldosterooni tootmise lõpetamiseks. Selle tulemusena tõuseb hormooni tase, samuti soolasisaldus kehas ja lõpuks tekib hüpertensioon.

Uurijad tuvastasid ka selle seisundi ravi. Ühe neerupealise eemaldamine korrigeeris aldosterooni taset ning seega ka hüpertensiooni. Aastaid pärast operatsiooni ei vajanud patsiendid ravimeid ega muud ravi, isegi kui nende hüpertensioon oli varem olnud raske ja ei allunud ravile.

Teadlased väidavad, et uudne ravi võib olla sõna otseses mõttes elupäästja inimestele, kellel on kõnealune hüpertensiooni vorm, mida on raske diagnoosida ja ravida.

Diagnoosimiseks soovitavad teadlased uriinianalüüsi, mis annab ülevaate aldosterooni taseme kõikumisest 24 tunni jooksul, mitte ühekordset veretesti.