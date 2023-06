Paraneb harvaesineva raske nahahaiguse raviks vajalike haavasidemete kättesaadavus

Bulloosne epidermolüüs (Epidermolyis bullosa) on grupp kaasasündinud geneetiliselt määratud harvaesinevaid haigusi, mis avalduvad sünnil või varases imikueas villidena nahal ja limaskestal. Villid paranevad aeglaselt, põhjustavad valu ja nahka ohustab infektsioon. Kõik selle grupi nahahaigused on väga haruldased ja raskemaid vorme esineb vähem kui ühel inimesel miljoni elaniku kohta. Haigusele spetsiifiline ravi puudub, naha trauma vältimiseks ja regeneratsiooni soodustamiseks on vajalikud haavasidemed, mille ostmist toetab Tervisekassa.

Eestis on teadaolevalt üks raske bulloosse epidermolüüsi diagnoosiga patsient, kellel on haavasidemete vajadus koos vanusega pidevalt suurenenud. Tänaseks on tema tegelik vajadus vähemalt 500 haavasidet kuus ja see suureneb patsiendi vanuse kasvades veelgi, mistõttu on põhjendatud limiidi suurendamine vastavalt tegelikule vajadusele.