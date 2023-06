Lastehaigla spastilise pareesi meeskond avab lastele uue võimaluse saada ravi Eestis

Spastiline parees on neuroloogiline seisund, kus peaaju kahjustuse tõttu on sageli just enneaegselt sündinud lastel tekkinud üla- ja alajäsemete osaline halvatus. Neid muutusi ei ole võimalik tagasi pöörata, kuid on võimalik raviga leevendada. Ühe ravimeetodina kasutatakse neurokirurgilist operatsiooni (SDR), mille käigus lõigatakse närvikiude, et leevendada spastilisust ehk lihaste pinget.