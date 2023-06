4 tegevust, mis aitavad insuldi üleelanutel paremini taastuda

Isegi kui tervenemine võib võtta päevi või isegi aastaid, on insuldist taastumine siiski võimalik. Medical Daily on kirja pannud neli tegevust, mis aitavad taastumisprotsessile kaasa.

Lauamängude mängimine on uudne viis, kuidas tõsta kognitiivset võimekust. Kuna lauamänge on mitmeid erinevaid, siis saab proovile panna nii motoorsed oskused kui ka arendada loogikat ja strateegilist mõtlemist.

Muusikateraapia võib insuldipatsientidel aidata arendada nende oskust neelata, rääkida, mõelda ja liigutada. National Library of Medicine avaldatud uuringu kohaselt aitab see teraapiavorm kaasa nende üldisele taastumisele ja heaolule. Kasutades patsiendile tuttavat muusikat teraapiasessioonide vältel, võib see tõsta tema emotsionaalset heaolu.