5 märki, et sinu neerudega ei ole kõik korras

Neerude tervise hooletusse jätmine võib viia mitmesuguste probleemideni, nagu näiteks neerufunktsiooni häire, kõrge vererõhk ja veri uriinis. Neeruhaigused võivad mõjutada igas vanuses inimesi, seetõttu on oluline märgata juba varajasi märke, mis viitavad neeruprobleemidele.

Kuiv ja sügelev nahk võib olla märk mineraal- ja luuhaigusest, mida sageli seostatakse just neerufunktsiooni häirega. See juhtub siis, kui neerud ei suuda enam vereringes säilitada mineraalide ja toitainete õiget tasakaalu.

Kui te ei saa öösel piisvalt magada, peaksite oma neere kontrollima. Uuringud näitavad, et see on kaugelearenenud neeruhaiguste sümptom.