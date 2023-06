7 põhjust, miks näed nahal sageli sinikaid

Portaal Woman´s Day toob välja kaheksa põhjust, miks sinikad tekivad kehale ootamatult kergesti ning paranevad kaua.

1. Toidulisandid

Ootamatute sinikate tekkimisse võib panustada kummel, küüslauk, ingver, hõlmikpuu, žennšenn, oomega-3 rasvhapped, serenoapalm ja E-vitamiin, nende võimaliku mõju tõttu vereliistakutele.

2. Sugu

Naistel kipuvad sinikad kergemini tekkima kui meestel, kelle nahk on paksem. Meestel on ka rohkem kollageeni, mis hoiab veresooni tugevamini naha sees ja kaitseb traumade eest. Östrogeen mängib samuti sinikate tekkimises rolli, sest hormoon võib takistada veresoonte taastamist ning laiendada veresooni. Trauma tekkides vabaneb enne hüübimist rohkem verd.

3. Saad vanemaks

Kergesti tekkivad verevalumid on väga levinud üle 60-aastastel. Selles vanuses piisab palju väiksemast vigastusest, et tekiks sinikas. Nahk muutub vananedes õhemaks ja veresooned rabedamaks. Õhemas nahas on vähem rasva ja kollageeni, mis varem veresooni kaitsesid. Veresooned kaotavad samuti elastsust, mistõttu lähevad need ka kergemini katki.

4. Ravimid

Kui võtad verd vedeldavat ravimit südame arütmia või trombide vastu, on lahendus lihtne. On võimalik, et samasugune mõju on ka teistel ravimitel, isegi kui me ei pruugi sellest ise aru saada. Aspiriin või ibuprofeen võivad vähendada vere hüübimisvõimet ning traumade korral võib veri soontest rohkem lekkida ja tekitada sinika.

5. Verehaigus

Hemofiilia ja Von Willebrandi tõbi on mõlemad veritsushaigused, mis muudavad sinikate tekkimise kergemaks. Hemofiilia on haruldane haigus, mis vähendab vere hüübimisvõimet ja võib inimese elu ohtu ka väiksest vigastusest panna. Von Willebrandi tõbi on kergem ja levinum veritsushaigus, mida iseloomustab veritsus hambaarsti juures, pikaajalised ninaverejooksud, veri uriinis ja väljaheites ja rasked menstruatsioonid.

6. Kortikosteroidid

Kortikosteroidid võivad verevalumite tekkimist lihtsustada, sest muudavad naha õhemaks. Ravimeid kasutatakse paistetuse, punetuse, sügeluse ja teiste allergiliste reaktsioonde alandamiseks.

7. Vitamiinipuudus

Vitamiini C ja K puudus võib tekitada seletamatuid sinikaid. Kuid arenenud riikides ning normaalse toitumisega inimestel on nende vitamiinide puudus väga ebatõenäoline ning see esineb tugeva alatoitumuse puhul.

Vitamiin C on haavade paranemise ja kollageeni loomise juures eriti oluline. Kui vitamiini pole piisavalt, jäävad veresooned kaitseta ja purunevad kergemini.