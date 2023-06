Pane tähele! Need ravimid võivad muuta naha päikesevalguse suhtes tundlikumaks

Suvi on käes ja see tähendab, et inimesed veedavad aina enam aega õues päikese käes või rannas lebades päikest võttes. Tuleks aga tähele panna, et teatud ravimeid tarvitades tuleb õues viibides olla ettevaatlik, sest need ravimid võivad muuta naha päikesevalguse suhtes tundlikumaks, hoiatab ravimiamet.