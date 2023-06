Proviisor selgitab: miks tõuseb vererõhk palavatel päevadel?

Et palavate ilmadega võib esineda turseid, annavad need tegelikult märku vedelikupuudusest, ehkki proviisori sõnul kiputakse sageli arvama vastupidist. «Mõistlik on alati oma enesetunnet jälgida: kui tundub, et õues hakkab halb, siis tuleb püsida toas ja õue minna siis, kui ilm on veidi jahedam,» ütles ta.