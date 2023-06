Mitme eriala eriarstid saavad edaspidi põhjalikuma väljaõppe

«Tugeva tervisesüsteemi võti on pühendunud ja kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. Meditsiini kiire arenguga kaasas käimiseks oleme vastavalt võimalusetele pikendanud erinevate erialade residentuure ja residentuuri korraldust õppivate arstide jaoks paindlikumaks muutnud,» ütles terviseminister Riina Sikkut. «Loodame, et üha enam arstiõppe lõpetanutest otsustavad jätkata õppimist südamelähedasel erialal, sest paljudel erialadel on tervishoius eriarstidest suur puudus. Residentuuri areng võimaldab meie spetsialistidel saada senisest põhjalikuma väljaõppe ja annab patsientidele kindluse, et nende ravi on maailmatasemel.»

Tartu Ülikooli residentuuriprodekaan Urmas Lepner ütles, et juba pikemat aega on üldjuhendajatel olnud soov, et nende residentuuriprogrammide kestus oleks aasta võrra pikem. Samuti on selline tagasiside saadud programmide välishindajatelt. «Eelkõige on see vajalik selleks, et residendid saaksid rohkem erialaseid tsükleid läbida. See tagab neile parema ettevalmistuse eriarstiks saamisel.»