UURING ⟩ Pooled Eesti inimesed pole nõus liha söömist vähendama

Rahvusvaheline uuringufirma Ipsos viis Orkla Grupi tellimusel neljandat aastat järjest läbi uuringu Põhja- ja Baltimaades, kokku seitsmes riigis, et mõista inimeste hoiakuid ja valikuid seoses jätkusuutliku tarbimisega.

Uuringust johtub, et 81 protsenti Eesti inimestest peab ennast omnivooriks ehk nö kõigesööjaks. Vastav number on kõrgem ainult Leedus (85%), teistes uuringus osalenud riikides on see madalam, kõige vähem on omnivoore Rootsis (70%). Mitteomnivooride seas on erinevate dieetidega inimesed, nii veganid, taimetoitlased, inimesed, kes küll liha ei tarbi, aga söövad kala või tarbivad loomset toitu vahel harva.

«Taimne toit kipub meie tunnetuses olema salat prae juures, mitte praad ise,» märkis tulemusi kommenteerides Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg. «Taimset ja maitsvat tihti vastandatakse, need justkui ei sobiks kokku, sest puudub harjumus ja traditsioon taimsest toorainest toitu valmistada,» märkis Heiberg. «Samuti öeldakse sageli, et taimne toitumine peab kõigi vajalike toitainete kätte saamiseks olema väga teadlik, aga see on samavõrra oluline ka segatoitumise puhul.»