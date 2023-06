Apteeker annab nõu, kuidas võidelda kandade lõhenemise vastu

Ojamaa sõnul on kannalõhed ebameeldiv nahakoe seisund, mis on põhjustatud naha kuivamisest. «Nahk muutub kõvaks, hakkab sügelema, seejärel lõheneb. Kui midagi ette ei võeta, võivad tekkida nahapaksendid, valu ning lausa veritsus,» ütles ta.

Kannalõhed on olemuselt sarnased kuivanud maapinna lõhedega, mis tekivad tegelikult sageli täpselt samasugusel põhjusel ehk niisutusaine(te) (vee) puudumisel. Samas ei peitu inimese nahalõhede põhjus ainult dehüdreerimise (veekao) tagajärjel. «Tekkepõhjuseks võib samuti olla hõõrdumine, haudumine ja higistamine või isegi jalaseen,» näitlikustas farmatseut.

Et inimese nahk vajab aastaringselt niisutust, pole ka kannad siinkohal erand. Kuid teatud eluviisiga inimestel võib hoolitsust siiski teistest rohkem vaja minna. «Eriti on vaja jalgu niisutada neil, kes teevad pikalt tööd püstises asendis ning halvasti ventileeritavates jalanõudes, samuti ka neil, kelle jalalaba on kogu päeva jooksul (näiteks sokkidega) kaetud,» tõi ta välja. Seega võib probleem tekkida näiteks siis, kui nahk ei saa õhku ning paljajalu käimist välditakse.

Kuivad ja kannalõhedega jalad mõjutavad farmatseudi sõnul oluliselt inimese elukvaliteeti. «Kui oma tervisele tähelepanu ei pöörata, oleme lõpuks meie ise need, kes selle pärast kannatama peavad. Seega on soovitatav hoolitseda jalgade eest juba profülaktiliselt ning tegeleda igasuguse ebamugavusega kohe, kui see tekib,» sõnas Ojamaa.

Uurea on tõhus relv kuivade kandade vastu