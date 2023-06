Rootsi teadlased on leidnud seose beebipillide ja depressiooni vahel

Rasestumisvastaseid tablette kasutavate naiste jaoks on tujumuutus tavaline kõrvalmõju ja võib olla ka üheks peamiseks põhjuseks, miks nad beebipillide kasutamise lõpetavad. Uus uuring on leidnud seose beebipillide kasutamise ja depressiooni vahel. Eriti suur risk depressiooniks on noortel naistel.