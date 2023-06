Tulevikus loodetakse rinnavähki veel paremini ennetada

Osalenute polügeense riskiskoori testi tulemused näitasid, et 124 (15,5%) naisel oli kõrgem rinnavähi risk kui 50-aastastel naistel keskmiselt. See tähendab, et need naised peaksid alustama rinnavähi sõeluuringut juba praegu. Üksikgeenide (BRCA1, BRCA2 jt) testimine täpsustati küsimustike abil vastavalt nende testide ametlikele näidustustele.

Tagasiside küsimustikule vastas 236 naist (29,5%), millest selgus, et 99,6 protsenti vastajatest olid õnnelikud, et neile avanes võimalus osaleda BRIGHT projektis. 98,3 protsenti vastajatest leidis, et rinnavähi täppisennetuse info oli nende jaoks piisav, selge ja arusaadav. Mitmed projektis osalenud naised (11%) kasutasid pärast tulemuste saamist võimalust saada täiendavat konsultatsiooni. Ülejäänud vastanutest leidsid, et kirjalikud üksikasjalikud soovitused on nende jaoks piisavad ning konsultatsiooni ei vajatud. Uuringus osalejatelt ja tervishoiutöötajatelt koguti tagasisideandmeid anonüümsel kujul, et hinnata rinnavähi täppisennetuse teostatavust, vastuvõetavust ja tervishoiusüsteemi valmisolekut.

Rinnavähi polügeense riskiskoori testimise ja paralleelse üksikgeenide hindamise integreerimise eesmärk on luua terviklik ennetusprogramm, mis tagab paremad patsiendi tulemused, paranenud võrdsuse ja suurema sõeluuringus osalemise määra. Sarnane uuring on praegu käimas Portugalis ja Rootsis.

BRIGHT projekti tulemuseks on terviklik personaliseeritud rinnavähi sõeluuringu meetod, mis pakub parimat ajakohast kliinilist praktikat. See sobib kõikidele tervetele naistele vastavas vanuserühmas. Naised saavad DNA-proovi anda regulaarsel kontrollil perearsti juures või isegi mugavalt kodus. Kõik see peaks suurendama sõeluuringutes osalemise määra ja vähendama rinnavähist põhjustatud surmajuhtumeid. Lahendus on Eesti tervishoius juba rakendatud oportunistliku rinnavähi täppissõeluuringuna.