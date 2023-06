Kui palju peab kaalu kaotama, et tervis paraneks?

Arst ja toitumisterapeut Kristel Ehala-Aleksejev rääkis ülekaalu teemalisel seminaril, et enamuse väljakujunenud haiguste, nagu näiteks teist tüüpi diabeedi, düslipideemia, hüpertensiooni või uneapnoe puhul, piisab kliinilise pildi parandamiseks juba väikesest kaalulangusest.

«Need ei ole üldse suured numbrid: 5%–15% kaalulangust aitab juba oluliselt parandada erinevaid haiguskulge ja -nähte. Viis protsenti on juba piisav, et näiteks parandada beetarakkude funktsiooni ja langetada triglütseriidide taset. Kui soovime aga sügavamaid muutusi, ja juba geneetilisel tasandil, siis viiest protsendist ei piisa, vaja on ikkagi 10%–15%.»