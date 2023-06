Mitu minutit tohib korraga päevitada, et see nahale ohtlik poleks?

Päikese käes viibimine aitab organismil loomulikult D-vitamiini toota. See on hädavajalik vitamiin, kuid paljud inimesed ei saa seda piisavalt. D-vitamiini puudus on tavaline nähtus ja mõnede hinnangute kohaselt kannatab D-vitamiini defitsiidi käes ligi miljard inimest kogu maailmas.

Dermatoloogid on selles küsimuses eriarvamustel. Osad usuvad, et tervislikku päevitust pole olemas, teised arvavad, et teatud aega päikese käes olemine midagi halba ei tee. Kui päike ei tekita mingeid tüsistusi, võib päevitada maksimaalselt 20 minutit päevas. Päikesepõletuse ohu vältimiseks tasub päevitada vaid viis kuni kümme minutit. See sõltub sellest, kui lähedal te ekvaatorile olete, naha tavapärasest reaktsioonist päikesele ja õhukvaliteedist. Mõned uuringud näitavad, et korraga palju päikest võtta on kahjulikum, kui teha seda paarikümne minuti kaupa.