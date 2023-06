Aiahooaeg on avatud: kuidas ennast võimalike traumade eest kaitsta?

Need koduomanikud, kes juba maikuus aiatöödega algust tegid, saavad ilmselt juunis pisut vabamalt võtta. Kuid peamised aiatööd, mis enamasti juunis vajaksid tegemist, on väetamine, lehetäide ning teiste kahjurite hävitamine, okste lõikamine, muru niitmine ning trimmerdamine. Teadagi fakt on see, et tegijatel juhtub nii mõndagi ning nii uskumatu kui see ka pole, võib mõnikord ka aiatöid tehes meid tabada mõni ootamatu õnnetusjuhtum.

Kõige tavalisemad vigastused, mis võivad aiatöid tehes juhtuda, on erinevat tüüpi nikastused, vigastused mootoriga tööriistadest ning kriimustustest ja lõikehaavadest põhjustatud infektsioonid. «Ka aiatööd kipuvad olema riskantsed, kuid ohutusreegleid järgides on võimalik seda riski vähendada ning kõik planeeritu asjatute muredeta ellu viia,» ütleb Gjensidige Eesti isikukindlustuse tootejuht Terje Rabe.

Ohutu aiatehnikaga töötamine

Mis tahes tööriistaga töötades on kõige olulisem kaitsta end erinevat tüüpi vigastuste eest. Enne aiatöödega alustamist veendu alati, et kasutatav aiatehnika ja selle tarvikud on tehniliselt korras. Kahjuks kiputakse unustama, kuidas aiatehnikat õigesti ja ohutult kasutada ning ignoreeritakse kaitsevarustuse kasutamist. Näiteks, kui aiatööriista kasutamiseks läheb vaja elektrit, tuleb olla eriti ettevaatlik juhtmete osas. Tihtipeale võib nende otsa komistada ning talvel kahjustada saanud juhtmetest võib ootamatult tekkida lühis.