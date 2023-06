MÜÜT VÕI TÕDE ⟩ Solaarium valmistab naha õues päevitamiseks ette

Päevituse tekkimiseks on vaja põletust, mis on omakorda märk sellest, et nahk on saanud tõsise kahjustuse. Põletus kahjustab naharakkude DNA-d mis tähendab, et eelpäevitusega kaasneb juba nahakahjustus, mis suurendab nahavähi tekkeriski. Teadusuuringud kinnitavad, et vähiriski esilekutsumiseks vajalik UV-kiirguse hulk on palju väiksem kui päikesepõletuse tekkimiseks vajalik kogus. Kliinilised uuringud on näidanud, et ohutu päevituse versiooni pole olemas ja eelpäevituse saavutamine enne päikese käes viibimist ei too mingit kasu. Seetõttu ei saa väita, et solaariumis käimine enne suvehooaega või soojamaareisi valmistaks nahka päikeseks ette.