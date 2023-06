Toitumisnõustaja toob välja 5 olulist asja, mida peaksid D-vitamiini kohta teadma

Milleks on vaja D-vitamiini?

D-vitamiin on küll vitamiin, kuid inimese organismis toimib ta hormoonidena. D-vitamiinil on väga tähtis roll meie kehas, kuna D-vitamiin aitab kaasa kaltsiumi imendumisele seedetraktis, hoides tervena inimese luustiku ja hambad.

Veel aitab D-vitamiin sünteesida limaskestas ensüüme, et tegeleda olemasoleva kaltsiumi aktiivse transpordiga. Samuti on D-vitamiin vajalik, et tagada normaalne südametegevus, vere hüübimine, stabiilne närvisüsteem ja vererõhk.

Kuidas mõjutab inimese keha D-vitamiini defitsiit?

Mitmed uuringud näitavad tugevat seost D-vitamiini vaeguse ja selliste haiguste tekke vahel nagu osteoporoos, ateroskleroos ja teised südameveresoonkonna haigused; diabeet, sclerosis multiplex, rahhiit, depressioon. Teadlased on väitnud, et D-vitamiini vaegust võib seostada erinevate vähivormidega, näiteks rinna-, käärsoole-, eesnäärme- ja kopsuvähiga.

Samuti on tõestatud, et D-vitamiini vaeguse korral esineb suurem võimalus haigestuda tuberkuloosi, grippi ja ülemiste hingamisteede infektsioonidesse.

Kui palju me vajame D-vitamiini?

Paljud teadlased ja arstid on aastakümneid vaielnud teemal, kui palju me peaks D-vitamiini tarbima, et tagada hea tervis? Mõned väidavad, et praeguste ametlike soovituste määrad on liiga madalad ning doosid peaksid olema pea sada korda suuremad. Soovitan järgida Tartu Ülikooli Kliinikumi soovitusi päevaseks D-vitamiini koguseks: