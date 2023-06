Kui tahad soolatüükast vabaneda, siis ära seda viga tee

Viirus jõuab nahka tavaliselt läbi imeväikese kriimustuse ning pärast nakatumist võib kuluda nädalaid või isegi kuid, enne kui tüügas nahale ilmub. Võib aru saada, et tegemist on tüükaga, kui veidi karedat pinda kraapides paljastuvad väikesed mustad täpikesed ehk tromboseerunud veresooned. Soolatüükaid põhjustab teatud tüüpi inimese papilloomiviirus ning ennekõike on viirusnakkusele vastuvõtlikumad lapsed, kuid ka nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Võib öelda, et peaaegu igal inimesel on oma elus vähemalt korra soolatüükaid esinenud. Lastel ja noorematel inimestel kaovad üldjuhul soolatüükad nahalt iseeneselikult mõne kuu kuni paari aasta jooksul, sõltuvalt inimesest. Kui aga soolatüügas paikneb ebamugavas kohas, on valulik või muul moel häiriv, siis on võimalik soolatüügast ka raviga eemaldada.

Soolatüüka teket ei ole küll võimalik täielikult ära hoida, kuid vältimiseks tuleks ühiskondlikes duširuumides kanda alati jalanõusid ning hoida üleüldiselt nahk võimalikult terve ja niisutatuna. Kui juba on tekkinud nahale soolatüügas, tuleb see ujuma minnes või ühiskondlikke pesuruume kasutades katta veekindla plaastriga, et tõkestada viiruse teistele inimestele edasikandumist.

Soolatüügaste vastu võitlemiseks saab abi apteegist, kus on mitmeid tooteid, mille järjepideval kasutamisel on võimalik soolatüükast vabaneda. Näiteks on valikus Wortie ja Wartneri kokkusurutud vedelgaasil või dimetüüleetri ja propaani segul põhinevad aerosoolid, mille abil saab kodus ise soolatüüka ära külmutada. Enne toote ostmist tasub aga kindlasti apteekriga konsulteerida, sest õige toote saab valida vastavalt sellele, kas soolatüügas on lapsel või täiskasvanul, kas see asetseb näiteks näol, käel või hoopis jalatallal jne. Lisaks leiab apteegist ka soolatüügaste eemaldamiseks mõeldud plaastreid, tüükaid kuivatavaid geelpliiatseid ja tilkasid ning teisi vahendeid, mis aitavad tüükast vabaneda.

Kindlasti ei maksa korraga kasutada mitut erinevat soolatüügaste eemaldajat, kuna erinevate vahendite samaaegne kasutamine võib põhjustada tõsiseid põletushaavu ja naha püsivat armistumist.

Soolatüükast vabanemiseks ei ole soovitatav kasutada maniküürkääre. Lisaks sellele, et nii võib kogemata vigastada tervet nahka ning tekitada põletikku või infektsiooni, võib nakkus levida ka kääridele, mida kasutavad võibolla ka teised pereliikmed.

Kui soolatüügas asetseb sünnimärgi peal, suguelunditel või mujal õrna nahaga piirkonnas, näiteks näol, on mõistlik nõu pidada ka nahaarstiga.