Diabeediriski võib vähendada üllatav muutus toitumises

«Mida on meile juba aastakümneid õpetatud, on see, et peaksime sööma kolm korda päevas ja vahepeal näksima,» ütles Krzysztof Czaja, Georgia ülikooli veterinaarmeditsiini kolledži biomeditsiiniteaduste dotsent. «Kahjuks näib see olevat üks rasvumise põhjusi.»