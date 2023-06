Suvesoe soodustab tupeseene vohamist – kuidas probleemi ära tunda ja ravida?

Lisaks toob apteeker esile suukaudselt võetava flukonasooli, mis on mugav ühekordne lahendus, kuid ei sobi näiteks rasedale ja imetavale emale. Lisaks on sel koostoimeid valuvaigistite ja teatud vererõhuravimitega ning täheldatud on resistentsust teatud pärmseente tüvedele.

Apteekri sõnul on ka mitmeid looduslikke ravivõimalusi, näiteks 7-10 päeva kestvaid kuure piimhappebakterite või piimhappega. Need sobivad rasedatele või neile, kelle kaebused on kerged, aga ka ennetuseks, sest osadel naistel tekib tupeseen nädal enne menstruatsiooni ja on sagedane nuhtlus. «Ennetamiseks on oluline ka see, et pärast ujumist tuleks märjad riided kiiresti vahetada kuivade vastu, aluspesu võiks olla puuvillane ja paraja suurusega,» soovitab Lehari.

«Õiges happelises keskkonnas ei hakka Candida liigselt paljunema ning ennetamiseks on tähtis hoida tupe pH normis. Tasakaalus keskkonnale aitavad kaasa maitsestamata jogurti söömine, piimhappega intiimpesuvahendite kasutamine, lõhnavate pesugeelide ja lubrikantide vältimine,» toob Lehari näiteid.

Millal peaks pöörduma arsti poole?

Apteeker soovitab arsti poole pöörduda, kui varasemalt pole kunagi tupeseent olnud või kui on kahtlus, et haigusetekitajaks võib olla mõni muu bakter või viirus, aga ka siis, kui suguelundid on väga turses ja põletikus või kui suguelunditel esinevad lisaks villid või haavandid. «Täpsema haigustekitaja väljaselgitamiseks peaksid oma murega arsti poole pöörduma ka rasedad ning halvasti kontrolli all oleva diabeediga kimpus olijad,» räägib Lehari.

Paratamatult mõjutab tupeseen seksuaalelu. «Ta on ebameeldiv, valus ja sügelev ning vahekord võimendab neid sümptomeid. Samuti kandub seen partnerile, põhjustades ka tal sügelust ja punetust,» selgitab apteeker.