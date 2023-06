Söö nagu olümpiavõitja: armastatud sportlased jagavad oma lemmikretsepte

Eesti suurim koolitoitlustaja Daily kogus projekti «Tähed taldrikus» raames kokku armastatud sportlaste lemmikretseptid ja lisas need koolisööklate lõunamenüüsse. Sporditähtede lemmiktoite sai proovida viimase kahe kuu vältel kõigis Daily koolisööklates üle Eesti ja nüüd on võimalus oma lemmikuid kõigil ka kodus ise järgi teha.

Sildaru sõnul ta ise toitumisele liialt tähelepanu ei pööra, kuid sellegipoolest üritab toituda võimalikult mitmekülgselt, et organism saaks kõik vajaliku kätte. «Üldiselt söön kõike, mida hing ihaldab ja enamasti kätt millelegi ette ei pane. Kuna tihti on mu päevad päris kiired ja tegusad, siis ei ole õhtul enam palju aega ning ka energiat, et midagi keerulist valmistada, seega leiab minu söögilaualt reeglina kiiremad ja lihtsamini valmistatavad söögid, mis on samas ka väga kodused ja maitsvad!» lisas ta.