Need marjad alandavad vererõhku ja põletikku

Ka varasemad uuringud on mustikaid tervisele tõeliselt väärtuslikeks pidanud. Leheküljel The Journals of Gerontology avaldati mustikatest viis uuringut, milles vaadati marjade võimalikke mõjusid tervisele, sealhulgas põletikuvastaseid ja mälu parandavaid omadusi ning vanadusega kaasnevate haiguste ennetamist.