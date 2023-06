Lastearstid: vältimaks imikute äkksurma, ärge kasutage neid populaarseid tooteid

Lastearstid on aastaid soovitanud vanematel mitte asetada imiku võrevoodisse või magamiskohta esemeid, sest see võib põhjustada imikute äkksurma. Imikutel ei ole kohe sündides reaktsiooni lükata näo peale sattunud ese kõrvale. Kui selline olukord juhtub, näiteks tõmbab beebi teki kogemata üle pea, võib see põhjustada hapniku puudust ja surma.

«Miks peaks keegi lapse rinnale raskust panema - eriti vastsündinu?» ütles neonatoloog dr Michael Goodstein intervjuus NBC Newsile. Ta ütles, et vastsündinu rinnale raskustekkide asetamine võib potentsiaalselt rindkere kokku suruda ja kuna nende rinnakorv on selles vanuses palju elastsem ja paindlikum, võib see mõjutada nende hingamist.

Ameerika Pediaatrite Akadeemia (AAP) teatas tarbekaupade ohutuse komisjonile saadetud kirjas, et nad on pikka aega soovitanud raskustekkide kasutamist piirata ja rakendada jõulisemat järelvalvet. On tõendeid selle kohta, et sellised tooted nagu raskustekid põhjustavad imikutel hapnikutaseme langust, ütles AAP oma kirjas, lisades, et komisjon peaksid nende probleemidega tegelema enne, kui liiga palju imikuid selle tagajärjel sureb.

AAP hoiatas, et kui nende muredele ei tegelda, võib juhtuda, et korduvad äkksurmadega seotud juhtumid.

2023. aasta jaanuaris kirjutas CNN Business, et Consumer Product Safety Commission kutsus teist korda tagasi Fisher-Price toote nimega Rock'n Play Sleeper. Esimene toote tagasikutsumine oli aastal 2019, mil see oli seotud umbes 100 imiku surmaga 13 aasta jooksul. Teist korda kutsuti toodet tagastama 2023. aastal, mil see põhjustas kaheksa imiku surma.

«12. aprillil 2019, algsel tagasikutsumise ajal, teatati rohkem kui 30st surmajuhtumist, mille käigus rullusid imikud seljalt kõhule või küljele Rock'n Play Sleepers hällis. Pärast tagasikutsumist on teatatud ligikaudu 70st täiendavast surmajuhtumist, sealhulgas vähemalt kaheksa surmajuhtumit, mille kohta teatati, et need juhtusid pärast esialgset tagasikutsumisteadet,» kirjutas CNN Business.