Pea piiri! Arst avaldab, kui suures koguses muutub alkohol tervisele ohtlikuks

Jookide alkoholisisalduse kirjeldamiseks kasutatakse alkoholiühiku mõistet. Üks alkoholiühik on 10 grammi puhast alkoholi. See tähendab 20–25 ml kanget alkoholi ja umbes 280 ml õlut või 120 ml veini. Ühe ühiku suurus oleneb alkoholi kangusest: mida kangem on alkohol, seda väiksem kogus moodustab ühiku. Joodud ühikute arvu saab teada, kui korrutada joogi alkoholisisalduse joodud alkoholihulgaga ja jagada 1000-ga. Näiteks – kui oled ära joonud ühe 500 ml pudeli 4,8 protsendilist õlut, oled joonud 2,4 ühikut. Või kui oled joonud ära ühe pokaali 120 ml 12 protsendilist veini, oled joonud umbes 1,4 ühikut. Alkoinfo.ee andmeil on alkoholi tarbimise madala riski maksimaalne piir täiskasvanud naistel päevas vähem kui kaks ja nädalas vähem kui kaheksa alkoholiühikut ning täiskasvanud meestel päevas vähem kui neli ja nädalas vähem kui 16 alkoholiühikut.