PERSOON ⟩ Raske haiguse tõttu on purunenud noore naise mitmed unistused

Haiguse raskeim osa on haavade sidumine, mis on valulik ja ajakulukas ning võtab ära kogu noore naise energia. Natalja kommenteerib, et sidumisel tuleb silmas pidada üsna mitu tegurit. Näiteks väldib Natalja päevasel ajal higistamist, kuna see muudaks haavandid veel valulikumaks. Selle tõttu on naisel ka intervjuu ajal tagatud toas jahedam temperatuur külmapuhuri abil. Sidumise ajal on vaja kasutada palju spetsiaalseid aluslinu, kuna haavu sidemetest lahti tehes kipuvad need ohtrasti veritsema. Samuti on sidumisel tähtis steriilsus, sest infektsioonioht on suur.