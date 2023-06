Teadlane: sooja ilmaga võib tekkida olulise aine puudus ja kaasneda ohtlik häire

Keedusoola kasutatakse toiduainete maisestamiseks ja säilivusaja pikendamiseks. Tavaliselt saab inimene ligi 80 protsenti soola valmistoidust ja 20 protsenti lisab ise. Keedusool ehk naatriumkloriid koosneb 40 protsenti naatriumist ja 60 protsenti kloorist. Liigne naatrium eemaldub organismist neerude kaudu, kuid paljude inimeste neerud on võimelised naatriumi eraldama vaid kõrgenenud vererõhu korral. Kui toit sisaldab kogu aeg palju naatriumi, püsib ka vererõhk pidevalt kõrge ja suureneb südamehaiguste risk.

Vähem teatakse, et keha vajab naatriumi selleks, et reguleerida vee hulka kudedes, säilitada happe-leelise tasakaalu organismis, närviimpulsside edasikandmiseks ja lihaskontraktsioonide tagamiseks. Õige kogus soola aitab hoida normaalsena vererõhku ning närvi- ja lihasfunktsioone.

Vesi moodustab kaks kolmandikku meie kehamassist. Täiskasvanud inimese kehas on ligi 40–50 liitrit vett. Kuna meestel on lihaskoe mass suurem, siis sisaldab meeste organism rohkem vett. Põhikogus veest saadakse toidu ja jookidega.

Kui palju peaks inimene jooma kuumas kliimas raske kehalise koormuse puhul, on individuaalne, kuna inimesed higistavad erineva intensiivsusega ja higi naatriumisisaldus võib olla väga erinev. Keskmiselt kaotab inimene liitri higiga ligi gramm naatriumi, kuid umbes 20 protsendil inimestest on naatriumisisaldus liitris higis 1,1-1,4 grammi ja osadel ainult 0,2 grammi. Tavaliselt on higi hulk päevas ligi pool liitrit. Kui peate kuumaga väljas töötama, võite kaotada ligi 10 liitrit higi päevas.