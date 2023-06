Vananemist kiirendab üllatav tegur

Ajakirjas JAMA Network Open avaldatud teadustöös «Ebasoodsate lapseea kogemuste seos kiirema epigeneetilise vananemisega keskeas» kasutasid teadlased 30 aastat kestnud koronaaruuringu andmeid, et kinnitada, et erinevad epigeneetikat mõjutavad muutused on seotud ebasoodsate teguritega lapsepõlves.