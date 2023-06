Need kolm tegevust võivad tuua kaasa ebameeldiva kaelavalu

Kaela peamine töö on toetada pead, mis võib kaaluda keskmiselt viis kilogrammi. Kehaasend võib valu ja pinget kas soodustada või ära hoida. Enamasti aitab pea tasakaalustamine otse selgroo kohale, ilma, et kalduksid ette või taha. Harvardi meditsiinikooli blogis jagatakse nippe, kuidas ennetada valu ja säilitada hea kaela asend levinud tegevuste juures.

Laua taga ekraani jälgides hoia pea nii selgroo kohal kui võimalik. Selleks reguleeri tooli kõrgus nii, et mõlemad jalad puutuksid vastu maad ja kaugel toolis. Vajadusel kasuta alaselja toetamiseks väikest patja. Klaviatuuri ja monitori õige asetus võib olla keeruline, eriti kui töötad süle- või tahvelarvutiga. Paremat asendit võimaldab eraldiseisev klaviatuur.

Olenemata sellest, kui ideaalne on istumisasend, on oluline iga poole tunni tagant püsti tõusta ja liigutada. Pikalt istumist seostatakse kaelavalu süvenemise ja teiste terviseprobleemidega. Kui pauside tegemine kipub ununema, tasub endale panna arvutiekraanile või telefoni meeldetuletus. Ka venitamine aitab. Tõsta õlgu üles ja alla ning kalluta pead küljele, samal ajal vastasõlga alla surudes.

Kui veedad palju aega telefoni vaadates, proovi vältida pea kallutamist ühele küljele. See on samuti oluline telefoniga rääkides. Kõrvaklapid aitavad pead rääkimise ajal neutraalses asendis hoida.

Toolis istudes proovi hoida püstist asendit. Hoia raamatut nii, et poleks tarvis selle poole kummarduda. Näiteks võib aidata padja sülle panemine. Kui loed voodis, istu sirgelt või lama küljel nii, et kael on sirge.