Kolm pealtnäha süütut märki, mis võivad olla hoopis Lyme'i tõve sümptomid

Puukborrelioos ehk Lyme'i tõbi on puukidega leviv haigus, mis kahjustab nahka, närvisüsteemi, liigeseid ja südant. Borrelianakkuse saamiseks kulub enamasti kaks ööpäeva kuni nahka imendunud puugilt haigustekitajad inimesele üle kanduvad.

Punase ringiga punane lööve on Lyme'i tõve kõige esimene varajane sümptom. Nakkushaiguste spetsialist dr. Sarah Park märkis, et lööve ilmneb tavaliselt kolm kuni 30 päeva pärast puugihammustust. «Lööve võib olla väga nõrk ja seda võib olla jumekamal nahal raske märgata,» täpsustas ta.

Kui tunnete külmavärinaid, palavikku, peavalu, valulikke liigeseid või muid gripilaadseid sümptomeid, võib see olla märk puukborrelioosist, edastab Huffpost .

«Väsimus on varajane märk, mida sageli eiratakse, sest eeldatakse, et see tekib vähesest unest või tavalistest igapäevastest tegevustest, nagu trenn,» ütles Park.