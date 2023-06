HEA ELU TEEJUHT ⟩ Tumbaks sündinud

Ka minul oli koolis matemaatikaga raskusi. Ülesanded nõudsid pusimist, aga vabalt võis juhtuda, et hoolimata ponnistustest polnud minu tulemus sama, mis klassi helgematel peadel. Kartsin tahvli ette kutsumist ja kontrolltööde ootus ei lasknud öösiti magada. Olin küll avastanud leevendava lahenduse, n-ö otsetee – viksisin hommikuti garderoobis pinginaabri vihikust kodused tööd maha –, aga mõistagi osutus see Pyrr­hose võiduks: lünk matas aina süvenes… Ainuke kergendav teadmine oli see, et ka kõik teised kirusid ja kartsid matemaatikat, välja arvatud ehk üksikud taibud, kes muidugi nautisid oma kerget elu.