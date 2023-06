Põievähk tekib tihti üllataval põhjusel

Et teha kindlaks, miks see nii on, võrdlesid uurijad järgmiseks laborihiirte põievähirakkude kasvukiirust.

Uurijad kasvatasid vähirakke laboris, kus rakud ei puutunud kokku immuunrakkudega. Nad kasvatasid haigeid rakke ka hiirtes, kellel puudusid teatud tüüpi immuunrakud, mida nimetatakse T-rakkudeks. Mõlemal juhul, nii Y-kromosoomi kui selle puudumise korral kasvasid kasvajad sama kiirusega.

Terve immuunsüsteemiga hiirtel, kel puudus Y-kromosoom, arenesid kasvajad palju kiiremini kui hiirtel, kel oli Y-kromosoom alles.

«Asjaolu, et me näeme kasvukiiruse erinevust ainult siis, kui immuunsüsteem on mängus, on põievähi «Y-kaotuse» efekti võti,» ütles Theodorescu. «Need tulemused viitavad sellele, et kui rakud kaotavad Y-kromosoomi, kurnavad need T-rakke. Ja ilma vähiga võitlevate T-rakkudeta areneb kasvaja agressiivselt.»