AVASTUS ⟩ Kosmosereis suigutab olulised geenid ja seetõttu tabab tüütu terviseprobleem

Rahvusvahelise kosmosejaama pardal viibivatel astronautidel tekivad sagel nahalööbed, samuti hingamisteede haigused ja muud terviseprobleemid. On teada, et astronaudid eraldavad ka rohkem elusaid viirusosakesi. Need tähelepanekud viitavad sellele, et kosmosereisid võivad immuunsüsteemi nõrgestada. Kuid mis võib seda põhjustada?