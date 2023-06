Mis juhtub allveelaevas oleva inimkehaga huku ajal?

Allveelaeva hävinemine peaaegu 4000 meetri sügavusel ookeanis leiab aset millisekundi murdosa jooksul, ütles Aileen Maria Marty, endine mereväeohvitser ja Florida rahvusvahelise ülikooli professor CNNile.

Eelmisel nädalal leiti Titanicu lähedalt selle juurde sukeldunud Titani tükid ja sai kinnitust pardal olnud viie mehe hukkumine.

Ligi nelja kilomeetri sügavusel, kus lebab Titanic, on rõhk mitusada korda suurem sellest, mida kogeme maapinnal.

«Kogu asi oleks kokku varisenud enne, kui sees olevad isikud oleksid isegi aru saanud, et on probleem,» ütles Marty. «Lõppkokkuvõttes on see paljudest võimalikest suremise viisidest valutu.»

Allveelaeva hävingul sellises sügavuses võib keskmisele inimkehale avaldada mõju kaheksa miljoni kilogrammi suurune surve, vahendab portaal Holr.

Kuna Titani häving toimus tõenäoliselt vähem kui millisekundi või isegi nanosekundi jooksul, ei jõudnud sündmuste keskel olevate inimeste närvisüsteem valuimpulsse ajusse kanda, nenditakse anatoomiale ja valuravile keskendunud TikToki kanalis scibodytherapy. Valuimpulsil kulub ajju jõudmiseks umbes 100 millisekundit ehk umbes 99 millisekundit kauem, kui kestis allveelaeva häving, mis tähendab, et pardal olnud mehed tõenäoliselt ei tundnud ega näinud õnnetust, kuna see juhtus silmapilkselt. Miks nad aga toimuvat ei näinud? Seda seetõttu, et visuaalsete kujutiste töötlemiseks kulub 13 millisekundit, selgitatakse kanalil.