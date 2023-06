Tallinn korraldab taas lastele suviseid ujumiskursusi

«Suvi pakub võimalusi erinevate veekogude ääres aega veeta. Elementaarne ujumisoskus on veemõnude nautimisel äärmiselt oluline. Ujumiskursuse eesmärk on arendada spordihimulisi ja enesekindlaid lapsi, kel oleksid vajalikud oskused, kuidas vees ohutult hakkama saada. Kooli õppekavades on ujumise algõpe kohustuslik, kuid suvised kursused aitavad varem õpitut meelde tuletada või esmased oskused omandada. Sel suvel on lisaks algõpetuse kursustele võimalus osaleda ka edasijõudnute rühmas,» rääkis abilinnapea Tiit Terik.