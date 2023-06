Sotsiaalmeedia tapab nagu viin või tubakas

Texasest New Jerseyni valmistuvad seadusandjad jõustama rangeid seadusi, et põhjalikult muuta noorte sotsiaalmeedias veetmise viisi. Seda kõike selle nimel, et kaitsta noori interneti kasutamisest tulenevalt kahjulike mõjude eest. Enamik, kui mitte kõik neist seadustest, seisavad silmitsi mitmete õiguslike väljakutsetega.

Kokkupuude sotsiaalmeediaga noores eas võib põhjustada vaimseid probleeme, näiteks ärevus ja depressioon. Lisaks probleemsele vaimsele tervisele mõjutab ka sotsiaalmeedia laste arengut. Kõik eelnevalt nimetatud terviseprobleemid on viimaste aastate uuringute andmetel kasvutrendis.

Eriti on ohustatud vaimse tervise probleemidest need, kes võitlevad madala enesehinnanguga. Tihtipeale kipuvad inimesed end võrdlema endast edukamatega, mis tekitab neis negatiivset emotsiooni, nagu näiteks kadedus ning sellest tekkiv frustratsioon.

Alles eelmisel kuul avaldas USA üldkirurg Vivek Hallegere Murthy arvamust, et sotsiaalmeedia kasutamine kujutab endast suurt ohtu teismeliste vaimsele tervisele. Hetkeseisuga on mitmed osariigid, sealhulgas Arkansa ja Louisiana, välja pakkunud seadusandluse, mis keelaks alla 18-aastastel noortel teatud teenuste kasutamise ilma lapsevanema nõusolekuta. Seadusandjad õigustavad interneti juurdepääsu piiramist, kuna nad usuvad, et sellest tulenev kahju sarnaneb alkoholi joomise või suitsetamisega.