AVASTUS ⟩ Selline on koroona mõju kaks aastat pärast põdemist

Need, kes põevad pikka Covidit, teatavad tavaliselt ühest või mitmest sümptomist, nagu krooniline väsimus, õhupuudus, liigese- või lihasvalu, köha, keskendumisraskused, mäluhäired, südamepekslemine ja unetus. Pikaajalise Covidi tekke täpsed põhjused on teadmata, kuid see esineb sagedamini inimestel, kel on olnud raske Covid-19 ja kes ei ole seda põhjustava SARS-CoV-2 vastu vaktsineeritud.