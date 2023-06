Lasteabi nõustab eesti ja vene viipekeelseid kliente üle videosilla

Varasemalt said viipekeelsed kliendid suhelda lasteabiga veebivestluses ja e-kirja teel.

Halliku sõnul on lasteabi pakutavad võimalused aastatega laienenud. Viipekeelne nõustamine ei ole sugugi esimene uuendus, mida ööpäevaringselt tasuta helistamise ja kirjutamise võimaluse kõrval pakutakse.

«Kaks aastat tagasi alustasime e-nõustamise teenusega, mida on hea kasutada olukorras, kus on vajadus saada professionaalset tuge, kuid ooteaeg spetsialisti juurde saamiseks on liiga pikk ning muret tekitav olukord pole lahendatav ühekordse lasteabisse pöördumisega,» lisab Hallik.