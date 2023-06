Palavaga matkama? Kümme viga, mida inimesed kuumaga matkates teevad

Kuumaga ära riietu lahti, vaid eelista hingavast materjalist võimalikult heledaid ja pikki riideid, mis hoiavad naha päikese eest peidus. Pööra tähelepanu ka matkariiete nutikatele funktsioonidele ja pane need enda kasuks tööle. Suvesoojaga matkamiseks sobivad hästi nn zip-off pikad matkapüksid, mida saab tõmbluku abil lühikeseks teha. Paljudel matkapükstel on olemas ka lukuga ventilatsiooniavad.

Kuumarabandusest tingitud päikesepiste on matkaja üks suuremaid ohte. Päikesepiste sümptomiteks on nõrkus, peavalu- ja pööritus, iiveldus, halvemal juhul teadvuse kaotus. Pea meeles, et parim kaitse on kanda hingavast materjalist peakatet, ideaalis nokamütsi või kalamehemütsi, mis varjab ka silmad ära. Lisajahutuseks pane matkarajal olles mütsi sisse märg lapp või tee müts ise vees märjaks. Veel on tähtis ennetada päikesepõletust. Pool tundi enne starti kanna peale vähemalt SPF30 tugevusega päikesekaitsekreem. Pööra erilist tähelepanu näole, kõrvadele, kätele ja kaela tagaosale, samuti kõikidele kehaosadele, mida riided ei kata. Pika matkapäeva jooksul tuleks päikesekaitsekreemi korduvalt nahale peale kanda.