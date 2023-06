Vähiravifond Kingitud Elu sai uue tegevjuhi

«Minu tänutunne ja austus vähiravifondi tegevuse osas on väga suur. Olen kogu aeg olnud kursis fondi tegevusega ning jälginud haigete käekäiku, saatnud neile häid mõtteid ja soove. Loomulikult olen lisaks vabatahtliku tööle ka fondi püsiannetaja. Üks kord aidati meid, nüüd on meie kord aidata teisi abivajajaid,» lisas Margit Saar.

«Tegevjuhina soovin hoida fondi kindlal kursil. Minu eesmärk on tagada fondi toimimine. Loodan, et kõik meie fondi vabatahtlikud ning kõik annetajad on jätkuvalt uhked meie tegevuse üle. Teen omalt poolt kõik selleks, et ükski Eesti vähihaige ei jääks ilma hädavajaliku ravita. Olen kindel, et minu enda isiklik kogemus abivajajana abi küsides ja lähedase vähihaigusega toimetulek on mind õpetanud väärtustama elu ja hindama igat fondile annetatud eurot,» märkis Saar.